Медведев назвал Игры в Париже «омерзительным зрелищем» и посоветовал россиянам выключить телевизор с «фрик-шоу»

Он также заявил, что Франция при Макроне «деградировала до уровня продажной девки»Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Олимпиаду в Париже «омерзительным зрелищем» и посоветовал россиянам отключить телевизор, чтобы не следить за «позорным фрик-шоу».
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