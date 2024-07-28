Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я бы добровольцем сам отправился,но здоровье не то!Российские войска...
  • Eduard
    Очистите Украину от нечисти на долгие времена!Российские войска...
  • Eduard
    Ура!Российские войска...

Медведев назвал Игры в Париже «омерзительным зрелищем» и посоветовал россиянам выключить телевизор с «фрик-шоу»

Медведев назвал Игры в Париже «омерзительным зрелищем» и посоветовал россиянам выключить телевизор с «фрик-шоу»

Он также заявил, что Франция при Макроне «деградировала до уровня продажной девки»Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Олимпиаду в Париже «омерзительным зрелищем» и посоветовал россиянам отключить телевизор, чтобы не следить за «позорным фрик-шоу».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх