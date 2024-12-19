Эколог Каваносян: полная очистка после крушения танкеров с нефтью займет 5-6 лет

Крушение двух танкеров с нефтью в Керченском проливе будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.
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