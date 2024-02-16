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FiNE NEWS

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У сборщика подписей за Надеждина в Казани был обыск

У сборщика подписей за Надеждина в Казани был обыск

У члена партии «Гражданская инициатива» Евгения Маркова, который ранее принимал участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина на президентские выборы, был обыск, к 11:00 мск он был завершен.

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