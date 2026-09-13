❗️Экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД Ранее его обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
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