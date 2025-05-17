Психолог: полезный стресс помогает адаптироваться, а токсичный - разрушает

Психолог: полезный стресс помогает адаптироваться, а токсичный - разрушаетСтресс перед ЕГЭ не всегда вреден - многое зависит от его уровня и от того, как ребенка к нему подготовили, рассказала подростковый психолог Анна Антонец.
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