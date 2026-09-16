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EUROVIEW

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Франция требует снять санкции с Усманова ради освобождения своих граждан

Фран­ция доби­ва­ет­ся от Евро­пей­ско­го сою­за исклю­че­ния рос­сий­ско­го мил­ли­ар­де­ра Али­ше­ра Усма­но­ва из санк­ци­он­но­го спис­ка.

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