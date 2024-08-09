Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России могут остановить выдачу паспортов мигрантам: Прозвучало предложение о паузе в 30 лет

В России могут остановить выдачу паспортов мигрантам: Прозвучало предложение о паузе в 30 лет

"Что-то неладно в датском королевстве" ОРЕХОВО-ЗУЕВО: задержали приезжего педофила, который грязно домогался до несовершеннолетних девочек, но полиция его отпустила.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Никаких диаспор в России не должно быть. ОПГ-диаспоры существуют. с которыми надо покончить раз и навсегда. Еще чего желаете бандиты? Пошли вон со своими предложениями.
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19 час.
Николай Аленов
Это давно надо было сделать и отобрать паспорта у всех кто приехал в Россиюи отправить домой в аулы и кишлаки!
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19 час.
Юрий Ермолин
Могут остановить выдачу паспортов мигрантам. Угу. Вот когда остановят, тогда и будет о чём поговорить.
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19 час.

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