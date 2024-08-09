В России могут остановить выдачу паспортов мигрантам: Прозвучало предложение о паузе в 30 лет

Анна Зареченская Никаких диаспор в России не должно быть. ОПГ-диаспоры существуют. с которыми надо покончить раз и навсегда. Еще чего желаете бандиты? Пошли вон со своими предложениями.

Николай Аленов Это давно надо было сделать и отобрать паспорта у всех кто приехал в Россиюи отправить домой в аулы и кишлаки!