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Канада отказывается противостоять России в Арктике, разрушая планы США. Вашингтон теперь делает ставку на Финляндию

Канада отказывается противостоять России в Арктике, разрушая планы США. Вашингтон теперь делает ставку на Финляндию

6,4K прочитали Чтобы там не говорили о перспективах глобального потепления и об увеличении продолжительности навигации в Арктическом регионе, существуют отдельные районы, в которых период навигации не превышает даже трех месяцев.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...&quot;противостоять России в Арктике&quot;, это особенно &quot;влажная&quot; мечта чухонцев, которые к сожалению только благодаря доброте Сталина осталась существовать как государство. Надеюсь что эта оплошность Иосифа, благодаря пиндосам, скоро будет исправлена.
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