В Мордовии местный житель подозревается в хищении более 350 тысяч, полученных в рамках государственной программы

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия выявили факт мошенничества, совершенный 49-летним местным жителем.
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