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Царьград

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Посол Нечаев отверг обвинения ЕС и пригрозил последствиями санкций

Посол Нечаев отверг обвинения ЕС и пригрозил последствиями санкций

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о последствиях в ответ на угрозы ЕС расширить санкции. Министерство иностранных дел Германии вызвало его в связи с предполагаемыми российскими кибератаками на ЕС, однако никаких доказательств представлено не было.

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