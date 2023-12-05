Институт развития интернета вручит награды за лучшие социальные онлайн-проекты

Институт развития интернета (ИРИ) начал прием заявок на участие в III Национальной премии интернет-контента, которая вручается за создание лучших социально значимых онлайн-проектов, сообщает пресс-служба ИРИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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