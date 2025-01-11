Путешествовать по России стало дороже! ‼️‼️‼️ Больше половины регионов нашей страны стали платными для посещения.
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Путешествовать по России стало дороже! ‼️‼️‼️ Больше половины регионов нашей страны стали платными для посещения.