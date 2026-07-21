Храм УПЦ в селе Моисеевка суд Черкасской области передал в пользу областной госадминистрации

На Украине продолжаются захваты храмов Украинской Православной Церкви. Украинские власти поменяли схему захватов — церкви УПЦ объявляют исторической ценностью и памятниками архитектуры, после чего через суд передают в оперативное управление государственных органов.
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