Четыре 15-летние девушки погибли во влетевшей в дерево машине в Подмосковье

Жёсткая авария в Подмосковье, в которой погибли четыре девушки. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области В Подмосковье, около деревни Мартемьяново Наро-Фоминского района, четыре 15-летние девушки погибли в ДТП, влетев в дерево на автомобиле на высокой скорости.