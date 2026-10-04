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Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса

Ученые смешали дрожжи, желатин и песок — получился стройматериал для Марса

Исследователи уже напечатали конструкцию из биоматериала при «марсианских» давлении и температуре Ученые из Гонконга разработали биологический строительный материал, который потенциально можно использовать для возведения сооружений на Марсе.

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