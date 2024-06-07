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Петербургский дневник

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На Невском проспекте реставрируемые дома облачились в фальшфасады

На Невском проспекте реставрируемые дома облачились в фальшфасады

По сути, это такая же по своим защитным функциям сетка Согласно информации, предоставленной Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) Петербурга, на Невском проспекте началась реставрация более 40 фасадов и 30 кровель многоквартирных домов.

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