"Ведомости": потребление мобильного интернета в России стало меньше

Во втором квартале 2026-го объем интернет-трафика, переданного и принятого по мобильным сетям, уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,1 млрд Гб, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Минцифры, переданной в Росстат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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