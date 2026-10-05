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"Ведомости": потребление мобильного интернета в России стало меньше

"Ведомости": потребление мобильного интернета в России стало меньше

Во втором квартале 2026-го объем интернет-трафика, переданного и принятого по мобильным сетям, уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,1 млрд Гб, подсчитали «Ведомости» на основе статистики Минцифры, переданной в Росстат.

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