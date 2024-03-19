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В России предложили отменить транспортный налог

В России предложили отменить транспортный налог

В России предлагают отменить транспортный налог. Как выяснили «Известия» такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогом Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия» — за правду» Сергеем Мироновым.

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