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В России призвали распространить налоговую льготу для отдельных категорий россиян на дачи

В России призвали распространить налоговую льготу для отдельных категорий россиян на дачи

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и включить садовые дома в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан.

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