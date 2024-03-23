Чёрный Лебедь «Крокус Сити Холла»

Нет и тысяч слов, красиво и патетически скроенных фраз, чтобы произнести и написать. Лично вернулся в события 25-летней давности, словно волной накрыла чёрное и холодное чувство той иррациональной сосредоточенности.
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