Собянин: в Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс

В Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс, по своим техническим характеристикам он является одним из самых уникальных в мире, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги комплексного благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО имени Горького) в текущем году.
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