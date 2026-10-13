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Аргументы и Факты

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Собянин: в Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс

Собянин: в Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс

В Парке Горького создан крупнейший в России фонтанный комплекс, по своим техническим характеристикам он является одним из самых уникальных в мире, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подводя итоги комплексного благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького (ЦПКиО имени Горького) в текущем году.

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