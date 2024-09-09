Бастрыкин велел расследовать калужскую волокиту из-за дела по ООО «МастерГриб»

Жительница города Кондрова, в комментариях на странице Вконтакте главы федерального Следкома Бастрыкина, пожаловалась на непрекращающуюся вонь от завода ООО «МастерГриб»Жительница города Кондрова, в комментариях на странице Вконтакте главы федерального Следкома Бастрыкина, пожаловалась на непрекращающуюся вонь от завода ООО "МастерГриб".