Бастрыкин велел расследовать калужскую волокиту из-за дела по ООО «МастерГриб»

Жительница города Кондрова, в комментариях на странице Вконтакте главы федерального Следкома Бастрыкина, пожаловалась на непрекращающуюся вонь от завода ООО «МастерГриб»Жительница города Кондрова, в комментариях на странице Вконтакте главы федерального Следкома Бастрыкина, пожаловалась на непрекращающуюся вонь от завода ООО "МастерГриб".
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