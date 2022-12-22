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Все мы помним период, буквально несколько лет назад, когда Тайваньская компания компания HTC господствовала на рынке смартфонов, а их продукция могла напрямую конкурировать с такими гигантами, как

Все мы помним период, буквально несколько лет назад, когда Тайваньская компания компания HTC господствовала на рынке смартфонов, а их продукция могла напрямую конкурировать с такими гигантами, как

﻿﻿Все мы помним несколько лет назад, когда тайваньская компания HTC доминировала на рынке смартфонов с продуктами, которые могли напрямую конкурировать с такими гигантами, как Apple и Samsung.

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