Все мы помним период, буквально несколько лет назад, когда Тайваньская компания компания HTC господствовала на рынке смартфонов, а их продукция могла напрямую конкурировать с такими гигантами, как

Все мы помним несколько лет назад, когда тайваньская компания HTC доминировала на рынке смартфонов с продуктами, которые могли напрямую конкурировать с такими гигантами, как Apple и Samsung.
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