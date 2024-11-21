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Иркутск Сегодня

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Полиция проверяет информацию об избиении девушки в Иркутске

В социальных сетях появилось видео конфликта между подростками в Свердловском округе Иркутска. На кадрах одна девушка избивает другую, нанося удары кулаками по голове, сообщает пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

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