Актер Артур Бесчастный признался, что возвращение на театральную сцену после десятилетнего перерыва стало для него одним из самых серьезных испытаний.
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