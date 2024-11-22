Мария Багреева: оборот высокотехнологичных производств вырос в 2,4 раза

Высокотехнологичные производства Москвы заработали за девять месяцев текущего года почти 854 млрд рублей, что в 2,4 раза больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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