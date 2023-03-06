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Том Тибодо о матче с «Бостоном»: «Когда что-то не получалось, мы не сдавались и возвращались»

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо отдал должное команде после матча с «Бостоном» (131:129 2ОТ). «Важно находить возможности для победы.

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