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Daily Moscow

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ФСБ: в РФ ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

ФСБ: в РФ ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

Как сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности, силовиками — ФСБ, Росгвардией, МВД — проведена масштабная операция, в ходе которой было ликвидировано 23 подпольных оружейных мастерских в 34 субъектах РФ.

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