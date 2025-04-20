Греф рассказал, к чему приведет отмена комиссии в банках по льготной ипотеке

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил готовность следовать за политикой Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф в интервью Павлу Зарубину объяснил последствия отмены взимания комиссий с застройщиков в рамках льготной ипотеки.
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