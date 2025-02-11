Axios: Disney пересматривает политику разнообразия, равенства и инклюзивности

Global Look Press/Jimin Kim/Keystone Press Agency Компания Disney пересматривает свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, которое было разослано сотрудникам от руководства компании.
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