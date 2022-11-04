Неспешный разговор

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День народного единства: какую великую победу отмечает Россия 4 ноября

День народного единства: какую великую победу отмечает Россия 4 ноября

Праздник 4 ноября (22 октября по старому стилю) отмечается в честь события, произошедшего в 1612 году, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

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