День народного единства: какую великую победу отмечает Россия 4 ноября

Праздник 4 ноября (22 октября по старому стилю) отмечается в честь события, произошедшего в 1612 году, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
Праздник 4 ноября (22 октября по старому стилю) отмечается в честь события, произошедшего в 1612 году, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.
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