Альфа-банк прогнозирует рублю проблемы

Неожиданно вспыхнувшие беспорядки в Казахстане, едва не опрокинувшие власть преемника елбасы Нурсултана Назарбаева, свидетельствуют о появлении новых факторов риска для курса рубля, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
Неожиданно вспыхнувшие беспорядки в Казахстане, едва не опрокинувшие власть преемника елбасы Нурсултана Назарбаева, свидетельствуют о появлении новых факторов риска для курса рубля, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
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