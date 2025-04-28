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"Копия папы". Зепюр Брутян впервые показала лицо сына от Павла Прилучного

"Копия папы". Зепюр Брутян впервые показала лицо сына от Павла Прилучного

Зепюр Брутян впервые показала лицо своего сына Микаэля от Павла Прилучного. В честь его второго дня рождения 29-летняя актриса опубликовала в инстаграме* слайд-шоу с моментами из жизни малыша, включая кадры с отцом и старшим сводным братом Тимофеем, сыном Прилучного от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.

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