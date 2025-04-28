"Копия папы". Зепюр Брутян впервые показала лицо сына от Павла Прилучного

Зепюр Брутян впервые показала лицо своего сына Микаэля от Павла Прилучного. В честь его второго дня рождения 29-летняя актриса опубликовала в инстаграме* слайд-шоу с моментами из жизни малыша, включая кадры с отцом и старшим сводным братом Тимофеем, сыном Прилучного от предыдущего брака с Агатой Муцениеце.