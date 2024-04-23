КМЗ обучает работников завода второй профессии

Сейчас в России работодателям как никогда необходимы рабочие специальности. Квалифицированный персонал – это основа каждого предприятия, стремящегося к эффективности – он не менее важен, чем финансы или новейшие технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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