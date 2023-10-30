Это сильнее его: скрытный Ди Каприо показал свою страсть к любимой на публике

Актер больше не хочет скрывать свою любовь. Леонардо Ди Каприо отчаяяно влюблен в новую подружку LEGION-MEDIAЛав-стори 48-летнего Леонардо Ди Каприо и модели Виттории Черетти оказалась гораздо серьезнее, чем ожидали фанаты.
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