В Госдуме рассказали когда появится закон о профилактике буллинга

Депутаты Госдумы в ближайшие недели направят на отзыв законопроект о профилактике травли в школах. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, его слова приводит ТАСС.
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