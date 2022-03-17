Скончался гендиректор «Заводоуковского машзавода» Александр Паршин

На данный момент не известно причин и обстоятельств смерти бизнесмена. «Помимо известного заводоуковского промышленного предприятия, Александр Паршин числился учредителем ещё 8 организаций в Заводоуковске и в Москве»,следует из открытых источников.
На данный момент не известно причин и обстоятельств смерти бизнесмена. «Помимо известного заводоуковского промышленного предприятия, Александр Паршин числился учредителем ещё 8 организаций в Заводоуковске и в Москве»,следует из открытых источников.
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