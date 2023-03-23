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Блинкен подтвердил, что ордер на арест Путина был выдан специально перед визитом Си Цзиньпина

Блинкен подтвердил, что ордер на арест Путина был выдан специально перед визитом Си Цзиньпина

  Глава Госдепа США Энтони Блинкен прямым текстом подтвердил, что ордер на арест Путина Международный суд выдавал специально перед визитом лидера КНР Си Цзиньпина в Москву: «Поездка председателя Си в Россию спустя несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует никакой ответственности за то, чтобы привлечь Кремль за злодеяния, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать преступления», - цитирует Блинкена CNN.

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