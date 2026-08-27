В Москве пройдет акция в поддержку Армянской апостольской церкви

В Москве 28 августа 2026 года у здания посольства Республики Армения пройдет акция в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), она получила название «Мы вместе с Эчмиадзином» (названа в честь Первопрестольного Святого Эчмиадзина).