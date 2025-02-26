Разумков напомнил об обещании Зеленского платить доход от добычи ресурсов детям

Депутат Разумков заявил: Зеленский обещал доходы от ресурсов украинским детям.Депутат и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» напомнил о том, что в начале своего президентства Владимир Зеленский пообещал распределить доходы от добычи полезных ископаемых между украинскими детьми.
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