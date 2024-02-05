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Врач назвала нетипичные признаки инсульта

Врач назвала нетипичные признаки инсульта

Игнорирование подобных симптомов может привести к более тяжелым последствиям Слабость в руке, онемение щеки и странные запахи могут указывать на инсульт, рассказала радио Sputnik невролог Ольга Голубинская.

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