Первые века христианства: борьба идей и становление церковной организации Более 2000 лет назад в далекой восточной провинции Римской империи появилось новое учение, своеобразная "ересь иудейской веры" (Жюль Ренар), создатель которого вскоре был казнен римлянами по приговору духовных властей Иерусалима.
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