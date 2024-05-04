Первые века христианства: борьба идей и становление церковной организации Более 2000 лет назад в далекой восточной провинции Римской империи появилось новое учение, своеобразная "ересь иудейской веры" (Жюль Ренар), создатель которого вскоре был казнен римлянами по приговору духовных властей Иерусалима.