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ВЕСТИ КРЫМ

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Малый ковчег с мощами князя Дмитрия Донского доставят в Крым в рамках всероссийского крестного хода

Малый ковчег с мощами князя Дмитрия Донского доставят в Крым в рамках всероссийского крестного хода

Ваш браузер не поддерживает видео. Маршрут ковчега начался накануне в Ростове-на-Дону. Сегодня мощи встретили на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике.

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