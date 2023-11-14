День памяти святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников отмечают 15 ноября 2023 года Ирина ЛысенкоЦерковный православный праздник День памяти святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников ежегодно чтит РПЦ 15 ноября.