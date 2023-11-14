День памяти святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников отмечают 15 ноября 2023 года Ирина ЛысенкоЦерковный православный праздник День памяти святых Акиндина, Пигасия и 7 тысяч мучеников ежегодно чтит РПЦ 15 ноября.
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