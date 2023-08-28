И подобное складывается не только здесь. И не только в Подмосковье. Тему эту мы обязательно продолжим.
Экология. Президента России обманывают? Кому это выгодно?
Комментарии
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Лариса Поплавская
А надо по принципу доверяй, но проверяй. Выслушал-проверил, под суд за решетку. Как оффериста злоумышленника, причиняющего вред стране и людям
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13 час.
Александр Рожков
Опять стервецы кидают! Опять гады обманывают. Нехристи! Супостаты! Лиходеи!
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6 час.
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