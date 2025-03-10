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Царьград

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В Москве исправлено более 10 тысяч ошибок в ЕГРН за 2024 год

В Москве исправлено более 10 тысяч ошибок в ЕГРН за 2024 год

В 2024 году в Москве исправлено более 10 000 ошибок в Едином государственном реестре недвижимости. Управление Росреестра и ППК "Роскадастр" перевыполнили план на 17%, увеличив точность данных о столичных объектах.

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