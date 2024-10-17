Муниципальным образованиям Иркутской области будут предоставлять единую субвенцию

В рамках очередной сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 октября депутаты рассмотрели и приняли закон «О порядке формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из областного бюджета».
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