📹⚡️Старый добрый ЗРК "Оса-АКМ" ВДВ РФ перехватил 2 оперирующих в низковысотном режиме БПЛА оптико-электронной разведки ВСУ над Левым берегом Днепра.
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📹⚡️Старый добрый ЗРК "Оса-АКМ" ВДВ РФ перехватил 2 оперирующих в низковысотном режиме БПЛА оптико-электронной разведки ВСУ над Левым берегом Днепра.