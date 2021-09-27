Политика Сегодня

743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • andmitry
    а за что собственно задержали? Таскание кареты у нас запрещено законом? Или они к людям приставали, громко матерились...Петербургская пол...
  • Серж Южанин
    Политолог Рар объ...
  • Серж Южанин
    Политолог Рар объ...

Кулеба назвал благоприятными итоги немецких выборов для Украины

Кулеба назвал благоприятными итоги немецких выборов для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал состоявшиеся накануне выборы в Германии.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Сергей Лахов
Для современной Украины итоги немецких выборов ни при каких условиях уже благоприятными не будут. Зима впереди, в воз и ныне там. Пока страна не перекипит и не перебродит, ничего путного не произойдёт в стране.

Картина дня

наверх