Кулеба назвал благоприятными итоги немецких выборов для Украины

Политика СегодняПолитикаКулеба назвал благоприятными итоги немецких выборов для Украины Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал состоявшиеся накануне выборы в Германии.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЛаховДля современной Украины итоги немецких выборов ни при каких условиях уже благоприятными не будут. Зима впереди, в воз и ныне там. Пока страна не перекипит и не перебродит, ничего путного не произойдёт в стране.Комментировать
Свежие комментарии