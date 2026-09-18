В Москве восстановили очередной региональный объект культурного наследия

В Парке Горького обновили его символ — арку главного входа. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».
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